Украинские БПЛА спровоцировали в Латвии политический кризис TEC: инциденты с украинскими беспилотниками спровоцировали в Латвии кризис

Москва16 мая Вести.Правительство Латвии рухнуло в сложнейший для безопасности восточного фланга Европы момент. Об этом пишет The European Conservative.

В публикации отмечается, что крах правительства Латвии связан с инцидентами вокруг дронов ВСУ. Случившееся внесло сумбур в решающий для страны момент. Так, в отставку подала премьер-министр Латвии Эвика Силиня, что спровоцировало политический кризис. Это случилось всего за несколько месяцев до выборов в октябре.

Издание отмечает, что ситуация напрямую связана с Украиной, ведь все случилось после взрыва нескольких беспилотников, залетевших в воздушное пространство Латвии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что в Латвии может продолжиться череда отставки политиков. В Кремле подчеркнули, что не стоит пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону России.