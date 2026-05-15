Мирошник: отсутствие реакции НАТО на инцидент с БПЛА в Латвии вызывает вопросы

Москва15 мая Вести.Падение дрона ВСУ на территории нефтебазы в Латвии, вопреки уставу НАТО, не обернулось последствиями для украинской стороны. Это создает опасный прецедент, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что произошедшее спровоцировало правительственный кризис в Латвии. Киев же вышел сухим из воды. При этом Латвия - член НАТО. Североатлантический договор, в частности, предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы безопасности любого из государств-участников. Такой механизм прописан в четвертой статье устава альянса.

Где четвертый пункт устава НАТО? Почему не собрали [участников на консультации]? Они [власти Латвии] должны были отреагировать на удар по их стране, на пролеты над их домами украинских дронов. Собраться и всей мощью НАТО, возможностей приструнить Украину. Почему нет? Должны были сделать, но не сделали обратил внимание Мирошник

Дрон упал на территории нефтебазы в Резекне 7 мая. После этого в правящей коалиции разгорелись споры о безопасности. Вскоре со своего поста ушел министр обороны страны Андрис Спрудс. Премьер-министр Эвика Силиня 14 мая объявила о своем уходе в отставку, вместе с ней прекращает работу весь кабинет министров.

Глава МИД Украины Андрей Сибига признал, что беспилотник, упавший на территории Латвии 7 мая, был украинским.