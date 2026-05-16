Москва16 мая Вести.Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что политические проблемы в Латвии, где ушло в отставку правительство, связаны с опасениями возможного ответа России.

Дрон упал на территории нефтебазы в Резекне 7 мая. После этого в правящей коалиции разгорелись споры о безопасности. Вскоре со своего поста ушел министр обороны страны Андрис Спрудс. Премьер-министр Эвика Силиня 14 мая объявила о своем уходе в отставку, вместе с ней прекращает работу весь кабинет министров.

По словам Христофору, политический кризис спровоцировали украинские беспилотники, которые летели через Латвию для ударов по РФ.

Проклятие Зеленского сокрушило правительство в Латвии… Настоящая причина падения правительства заключается в том, что кое-кто кое-где сказал премьер-министру Латвии: "Завязывай с этими украинскими дронами, которые пересекают твое воздушное пространство, чтобы наносить удары по Санкт-Петербургу". Дело в том, что премьер-министр Латвии вела, как ей казалось, очень хитрую игру. Она делала вид, что смотрит в другую сторону, пока украинские дроны использовали ее воздушное пространство, чтобы затем пересечь границу и ударить по России сказал Христофору

Он отметил, что внутри латвийского руководства усилились опасения относительно возможных последствий со стороны Москвы.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник ранее сообщал, что считает правительство Латвии жертвой киевского режима.