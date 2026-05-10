Москва10 мая Вести.Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что предложила занять пост главы латвийского Министерства обороны полковнику Райвису Мелнису, который в последнее время работает на Украине. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

По ее словам, Андрис Спрудс, объявивший ранее о своей отставке с поста министра обороны республики, утратил доверие после инцидента с украинскими беспилотными летательными аппаратами, залетевшими в латвийское воздушное пространство. Премьер подчеркнула, что оборонный сектор страны нуждается в новом профессиональном подходе.

Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился. Его предыдущий опыт службы в вооруженных силах, военное образование в Лондоне и текущая работа на Украине вселяют уверенность в том, что национальной обороной будут руководить компетентно, целенаправленно и без предвыборной риторики написала Силиня

Инцидент с дронами в воздушном пространстве Латвии произошел 7 мая. Как сообщалось, один из украинских БПЛА упал на территории нефтебазы в городе Резекне. Повреждения получили четыре резервуара. При этом возгорания не произошло, потому что они были пустые.