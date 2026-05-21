Москва21 маяВести.В небе над Латвией обнаружили как минимум один неопознанный беспилотник, сообщили Национальные вооруженные силы страны на официальном сайте.
Воздушная тревога объявлена в Лудзенском, Резекненском, Краславском и Аугшдаугавском краях.
Национальные вооруженные силы подтверждают, что как минимум один беспилотный летательный аппарат находится в воздушном пространстве Латвииговорится в сообщении
Из-за инцидента в воздух были подняты истребители Североатлантического альянса.
Ранее власти Латвии объявляли воздушную тревогу в девяти регионах страны. Тогда военные НАТО также задействовали истребители.