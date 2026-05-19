Москва19 маяВести.Латвийские военные объявляли воздушную тревогу сразу в девяти регионах страны из-за неопознанного беспилотника. Об этом сообщил портал Delfi.
Тревога звучала в Краславском, Лудзенском, Резекненском, Прейльском, Мадонском, Цесисском, Гулбенском, Смилтенском и Валмиерском краях, а также отдельно в городе Резекне.
Во вторник около 12.00 мск национальные вооруженные силы сообщили о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии… Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были активированы в воздушном пространстве Прибалтикиговорится в публикации
После 14 часов предупреждение об угрозе было полностью отменено, дополнили журналисты.
Ранее авиадиспетчеры Латвии заявили о возможном появлении неопознанного летающего объекта на востоке страны, в связи с чем предупредили о временных ограничениях использования воздушного пространства республики.