В Латвии объявляли воздушную тревогу в 9 регионах и поднимали истребители НАТО

Москва19 мая Вести.Латвийские военные объявляли воздушную тревогу сразу в девяти регионах страны из-за неопознанного беспилотника. Об этом сообщил портал Delfi.

Тревога звучала в Краславском, Лудзенском, Резекненском, Прейльском, Мадонском, Цесисском, Гулбенском, Смилтенском и Валмиерском краях, а также отдельно в городе Резекне.

Во вторник около 12.00 мск национальные вооруженные силы сообщили о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии… Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были активированы в воздушном пространстве Прибалтики говорится в публикации

После 14 часов предупреждение об угрозе было полностью отменено, дополнили журналисты.

Ранее авиадиспетчеры Латвии заявили о возможном появлении неопознанного летающего объекта на востоке страны, в связи с чем предупредили о временных ограничениях использования воздушного пространства республики.