Эксперт Михайлов о БПЛА в небе над Латвией: РФ давно предупреждала страны Балтии

Эксперт Михайлов: очередной БПЛА в небе над Латвией стал доказательством слов РФ Эксперт Михайлов о БПЛА в небе над Латвией: РФ давно предупреждала страны Балтии

Москва8 июн Вести.Очередной беспилотник в небе над Латвией, который сбили истребители НАТО, стало доказательством того, о чем Россия предупреждала прибалтийские страны, заявил военный эксперт, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в интервью ИС "Вести".

Истребители НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии. Согласно заявлению Минобороны страны, летательный аппарат оказался в воздушном пространстве страны в результате воздействия российской электромагнитной борьбы, приведшей к нарушению навигации. Происхождение БПЛА определяется.

Учитывая, что сейчас в Прибалтику в любом случае перенаправляются определенные силы НАТО для так называемой защиты восточных рубежей блока, случай со сбитием беспилотника является прямым следствием предупреждения Российской Федерации. Россия давно предупреждала страны Балтии о том, что еще будут подобные заходы на территорию Российской Федерации, и мы будем предпринимать максимум усилий для того, чтобы этого не происходило сказал военный эксперт

В апреле Россия предупреждала страны Балтии о рисках, связанных с фактическим открытием воздушных коридоров для украинских беспилотников. В ответ власти Латвии, Литвы и Эстонии уверяли, что не разрешают использовать свое воздушное пространство для подобных операций.

Ранее Минобороны и полиция Молдавии сообщили об обнаружении обломков украинского беспилотника на территории страны.