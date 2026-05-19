Истребитель НАТО сбил неизвестный БПЛА над Эстонией Истребитель НАТО сбил беспилотник в небе над Эстонией

Москва19 мая Вести.Истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил беспилотник, залетевший на территорию Эстонии. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур, его слова приводит ERR.

По его словам, информацию о движении дрона в сторону южной Эстонии передали Национальные вооруженные силы Латвии, а также подтвердили эстонские радары.

Мы задействовали необходимые меры, и истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил этот беспилотник сказал Певкур

По предварительным данным, беспилотник был уничтожен над озером Выртсъярв. Сейчас устанавливается место падения обломков, которые могли упасть как в озеро, так и на сушу. Информации о гражданском ущербе на данный момент нет, добавил министр.