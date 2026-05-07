МК: истребители НАТО могли вступить в бой с дронами ВСУ в небе над Латвией

Истребители НАТО могли помочь России сбить дроны ВСУ в небе над Латвией МК: истребители НАТО могли вступить в бой с дронами ВСУ в небе над Латвией

Москва7 мая Вести.Истребители Североатлантического альянса могли помочь России отразить атаку беспилотников Вооруженных сил Украины, заявило издание "Московский комсомолец" (МК) со ссылкой на заявление Минобороны России.

Утром 7 мая российские средства воздушного контроля зафиксировали пролет над территорией Латвии шести украинских БПЛА. В то же время в небо были подняты два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

Около 04.00 мск отметки пяти из шести обнаруженных БПЛА пропали в районе города Резекне на востоке Латвии сообщало Минобороны РФ

"Московский комсомолец", анализируя эту информацию, сделал вывод, что истребители НАТО были подняты именно для перехвата украинских беспилотников, после чего вступили с ними в бой и сбили их.

Ранее Минобороны сообщило, что утром 7 мая ВСУ предприняли попытку террористической атаки на гражданскую инфраструктуру в районе Санкт-Петербурга.

Средства радиотехнической разведки РФ зафиксировали шесть БПЛА в небе над Латвией около 3.23 мск. Пять дронов не добрались до российского воздушного пространства, шестой был сбит в 4.41 мск в районе населенного пункта Лихачево Псковской области.

Позднее стало известно, что на территории нефтебазы в Резекне упал беспилотник. При падении аппарат повредил четыре резервуара, однако пожара не произошло.

Telegram-канал SHOT заявил, что данные беспилотники могли быть запущены с территории Житомирской области Украины.