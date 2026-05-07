МО: в небе над Латвией были зафиксированы БПЛА ВСУ и 4 истребителя Rafale и F-16

МО сообщило о беспилотниках ВСУ и западных истребителях над Латвией МО: в небе над Латвией были зафиксированы БПЛА ВСУ и 4 истребителя Rafale и F-16

Москва7 мая Вести.Воздушно-космические силы России обнаружили в воздушном пространстве Латвии группу из шести украинских беспилотников, а также четыре истребителя - два Rafale и два F-16. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что дроны были зафиксированы во время попыткиВСУ совершить атаку на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга.

Около 03.20 мск средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России в воздушном пространстве Латвийской Республики была обнаружена группа из шести БПЛА заявили в оборонном ведомстве

Кроме того, российские средства контроля выявили два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

Ранее портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу сообщил, что в латвийском Резекне разбился беспилотник. По словам главы Минобороны страны Андриса Спрудса, на территорию государства могли зайти дроны, "направленные с украинской стороны в сторону России".