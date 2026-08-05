За день над регионами России перехвачены и уничтожены 200 БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили 200 БПЛА За день над регионами России перехвачены и уничтожены 200 БПЛА

Москва5 авг Вести.Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за 5 августа 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.

БПЛА были перехвачены в период с 08.00 мск до 20.00 мск. Уничтожены беспилотники были над следующими территориями: Курской, Орловской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Тульской, Рязанской областями.

Также БПЛА были перехвачены над территорией Московского региона, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря.