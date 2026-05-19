Москва19 мая Вести.Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 315 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, ликвидированы 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице с начала суток перехватили четыре БПЛА. На месте падения обломков работают спецслужбы. Кроме того, в ночь на вторник украинские беспилотники уничтожили в небе над Воронежской областью, Калугой, а также над Ростовской областью.