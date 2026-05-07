Москва7 мая Вести.В четверг, 7 мая, Вооруженные Силы Украины предприняли попытку террористической атаки на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что около 3.20 мск средства радиотехнической разведки ВВС и ПВО России зафиксировали шесть беспилотников в небе над Латвией.

В то же время около 4.00 мск пять из шести обнаруженных дронов пропали у латвийского города Резекне. Шестой БПЛА сбили в воздушном пространстве РФ в 4.41 мск у населенного пункта Лихачево, который располагается в 78 км от Пскова.

Перехваченный дрон был идентифицирован как БПЛА Ан-196 "Лютый" украинского производства.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке страны разбился беспилотник, который "мог быть направлен с территории Украины в сторону РФ".

За ночь силы российской ПВО перехватили 347 беспилотников ВСУ.