Полянский: атака ВСУ на Санкт-Петербург открывает путь к конфронтации РФ и НАТО

Атака ВСУ на Санкт-Петербург - путь к конфронтации РФ и НАТО, заявил Полянский Полянский: атака ВСУ на Санкт-Петербург открывает путь к конфронтации РФ и НАТО

Москва4 июн Вести.Атака беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области открывает дорогу к прямой военной конфронтации России и стран Североатлантического альянса. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на Постсовете ОБСЕ.

Дипломат отметил, что киевский режим не скрывает главной цели террористических атак - сорвать Петербургский международный экономический форум.

При этом, подчеркнул он, украинские журналисты начали распространять информацию, что беспилотники ВСУ запускались с территории прибалтийских государств, а также с кораблей НАТО в Балтийском море.

Несмотря на наши предупреждения о неизбежности жесткого ответа, вчера произошел новый эпизод, рискующий привести к прямой военной конфронтации России и НАТО предупредил Полянский

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что атака ВСУ на Санкт-Петербург показывает отчаяние киевского режима.