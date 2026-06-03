МИД России осудил атаку дронов ВСУ в первый день работы ПМЭФ

МИД РФ осудил атаки ВСУ в первый день ПМЭФ-2026 МИД России осудил атаку дронов ВСУ в первый день работы ПМЭФ

Москва3 июн Вести.Москва решительно осуждает атаки БПЛА ВСУ на Санкт-Петербург и Кронштадт в первый день проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Об этом на полях ПМЭФ журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Мы решительно осуждаем эти преступные действия. Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки продолжил Рябков

По его словам, западные спонсоры Киева не останавливаются ни перед какими провокациями, пытаясь затруднить жизнь россиянам. По мнению Рябкова, Запад не снижает интенсивность своих попыток в этом.

Но эти попытки обречены на провал заверил замглавы российского внешнеполитического ведомства

Утром 3 июня ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, а также в Красносельском и Кировском районах Санкт-Петербурга. Над Ленинградской областью было сбить пять десятков украинских БПЛА.

Спецоперация на Украине будет продолжена, чтобы таких атак на Санкт-Петербург не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ПМЭФ проходит в штатном режиме, несмотря на атаки украинских беспилотников. В экономическом форуме в Петербурге принимают участие представители 130 стран, в том числе впервые после долгого перерыва приехала американская делегация. Основная тема форума – "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". ПМЭФ в 2026 году открылся 3 июня и продлится до 6 июня.