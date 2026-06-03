Москва3 июнВести.Атаки ВСУ на объекты в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) доказывают преступный характер киевского режима, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
Он отметил, что подобные действия недопустимы.
Украина опасна для мирового сообществанаписал он в соцсети X
Повреждения инфраструктуры произошли в результате удара беспилотников ВСУ по Кронштадту и Кировскому с Красносельским районам Санкт-Петербурга. Об этом ранее сообщил губернатор Александр Беглов.