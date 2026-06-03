Журналист из США Хинкл назвал Украину угрозой миру после атак на Петербург

Журналист Хинкл назвал Украину угрозой миру после атак на Петербург Журналист из США Хинкл назвал Украину угрозой миру после атак на Петербург

Москва3 июн Вести.Атаки ВСУ на объекты в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) доказывают преступный характер киевского режима, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

Он отметил, что подобные действия недопустимы.

Украина опасна для мирового сообщества написал он в соцсети X

Повреждения инфраструктуры произошли в результате удара беспилотников ВСУ по Кронштадту и Кировскому с Красносельским районам Санкт-Петербурга. Об этом ранее сообщил губернатор Александр Беглов.