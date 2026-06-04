Эксперт Меркурис: атака ВСУ на Санкт-Петербург не имела никакого смысла

В Британии раскритиковали Зеленского за атаку на Петербург Эксперт Меркурис: атака ВСУ на Санкт-Петербург не имела никакого смысла

Москва4 июн Вести.Атака украинских дронов на Санкт-Петербург не имела военного смысла, заявил в эфире своего YouTube-канала британский аналитик Александр Меркурис.

По его словам, киевский режим пошел на такой шаг с целью отвлечь внимание населения Украины от внутренних проблем.

Принесет ли эта атака какие-либо изменения? Вызовет ли какие-нибудь перемены политики России? Я бы сказал: нет сказал эксперт

Повреждения инфраструктуры произошли в результате удара беспилотников ВСУ по Кронштадту и Кировскому с Красносельским районам Санкт-Петербурга. Об этом ранее сообщил губернатор Александр Беглов.