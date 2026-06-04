Дотком: Стармер и Британия ответственны за удары дронов ВСУ по России

Дотком: Британия и Стармер ответственны за последние атаки дронов ВСУ Дотком: Стармер и Британия ответственны за удары дронов ВСУ по России

Москва4 июн Вести.Британия и премьер-министр Британии Кир Стармер ответственны за последние атаки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в соцсети X.

Стармер сделает все, чтобы удержаться у власти, отметил Дотком.

Великобритания и Стармер несут ответственность за последние атаки беспилотников со стороны Украины. России нужно стать осторожной, чтобы не нанести удар по ЕС или Великобритании. Именно к этому они стремятся. Стармер сделает все, чтобы остаться у власти. Он еле держится на ногах. Продолжайте концентрироваться на Украине/Киеве уточнил Дотком

Он заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и НАТО идут на обострение конфликта с Москвой из-за отчаянного положения. При этом британская Секретная разведывательная служба (MI6) может нести ответственность за провокацию с падением дрона в Румынии, подчеркнул Дотком.

Между тем военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин сообщил, что атака украинских дронов на Санкт-Петербург в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) вновь поднимает вопрос о прямой вовлеченности прибалтийских стран, в частности, Эстонии в конфликт.

Киевский режим и его партнеры должны нести ответственность за атаки и провокации, заключил Шурыгин.