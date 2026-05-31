Москва31 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский и НАТО идут на эскалацию конфликта с Москвой из-за отчаянного положения, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в соцсети X.
По его словам, Секретная разведывательная служба Британии (MI6) может нести ответственность за провокацию с падением дрона в Румынии.
НАТО и Зеленский в отчаянии. С Украиной покончено. Киев скоро падетотметил Дотком
Стратегия западных политиков, которые пытаются удержать власть с помощью обострения отношений с Россией, обречена на провал, считает Шмитц.
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Германия даст России совместный ответ Европы из-за падения беспилотника в Румынии.
В российском посольстве в Бухаресте подчеркнули, что Румыния использовала случай с падением беспилотника в городе Галац для проведения антироссийской внешнеполитической линии НАТО и Европейского союза (ЕС).
Между тем президент Владимир Путин сообщил, что Москва готова провести экспертизу обломков дрона, а без надлежащего расследования нельзя говорить о происхождении этого беспилотника.