Москва31 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал страны НАТО "дать более сильный ответ России". Об этом он заявил в интервью Face the Nation.

Россия использует дроны, чтобы давить на страны НАТО и оценивать реакцию. Это их типичный сигнал: не помогайте Украине. Считаю, что должен быть более сильный ответ объединенного НАТО сказал он

Утром 29 мая в румынском городе Галац дрон упал на жилой дом недалеко от границы с Одесской областью. Румыны объявили генконсула России в городе Констанца персоной нон грата, а консульство обещали закрыть.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ провести экспертизу летательного аппарата и предположил, что дрон мог сбиться с курса под воздействием РЭБ или под воздействием других факторов. В свою очередь президент Румынии Никушор Дан отметил, что БПЛА был подбит на территории Украины, из-за чего сменил траекторию.