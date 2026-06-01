Румыния выглядела нелепо, обвинив Россию в атаке БПЛА без расследования Ульянов: Румыния поставила себя в идиотское положение, обвинив РФ в атаке дронов

Москва1 июн Вести.Румыны, которые сразу объявили о российском дроне без всякого расследования, поставили себя в идиотское положение. Об этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, бездоказательные обвинения в адрес России показывают уровень русофобии в Румынии.

На мой взгляд, румыны, которые объявили о российском дроне сразу без всякого расследования, поставили себя в идиотское, смешное, нелепое положение. Неважно, был ли это российский дрон или не был…, но они сделали свои выводы до всякого расследования. Это показатель того, что люди они несерьезные, политики несамостоятельные, что русофобия там зашкаливает, и они готовы любому происшествию неприятному дать российское имя, сказать, что виновата Россия. Вот с этим надо бороться, бороться причем даже не просто путем возражения, а насмешками сказал Ульянов

29 мая беспилотник попал в жилой дом в румынском городе Галац, который находится недалеко от границы с Одесской областью. Румыния объявила генконсула России в городе Констанца персоной нон грата, а само консульство пообещала закрыть.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не может сказать, какого происхождения тот или иной летательный аппарат, пока не будет проведена его экспертиза.