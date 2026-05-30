Москва30 мая Вести.Безосновательные обвинения в адрес России из-за беспилотников в Румынии являются проявлением русофобии, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат отметил, что Москву обвинили в атаке БПЛА на территории Румынии еще до проведения какого-либо расследования.

Были сделаны очень серьезные выводы без какого-либо рассмотрения обстоятельств. Это пример крайне примитивной русофобии, а также отсутствия уважения со стороны румынских властей к самим себе и к собственным гражданам написал Ульянов с соцсети Х

Утром 29 мая беспилотник упал на жилой дом в румынском городе Галац, который находится недалеко от границы с Одесской областью. Румыния объявила генконсула России в Констанце персоной нон грата, а само консульство пообещали закрыть.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не может сказать, какого происхождения тот или иной летательный аппарат, пока не будет проведена его экспертиза. Он напомнил, что ранее России предъявляли бездоказательные обвинения из-за дронов, залетавших в Финляндию, Польшу и страны Прибалтики. Позже выяснялось, что они не имеют никакого отношения к российским беспилотникам.

Некоторые военные эксперты не исключают, что это была провокация украинских боевиков. Падение дронов на приграничные с Украиной страны — не первый случай, недавно подобное уже происходило в Польше. ВСУ могли из нескольких невзорвавшихся дронов собрать один и потом этот дрон запрограммировать так, чтобы он полетел на территорию Румынии.