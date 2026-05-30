Мема объяснил, почему Зеленскому выгодны атаки дронов на объекты в Европе

Москва30 мая Вести.Россия не заинтересована в ударах по гражданским объектам в Европе, тогда как главе киевского режима Владимиру Зеленскому такие инциденты могут быть выгодны для усиления поддержки Запада и вовлечения НАТО в конфликт, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Я не вижу причин, почему Россия захотела бы нацеливаться на гражданские объекты, Зеленский, напротив, надеется, что такими действиями поддержка Украины продолжится, и что если НАТО войдет в эту войну, у него может быть больше шансов на победу написал Мема в сети X

Политик также отметил, что причастность РФ к атаке на жилой дом в румынском городе Галаце не была доказана. Он призвал Евросоюз "предоставить доказательства в рамках международного и независимого расследования".

По словам Мемы, если ЕС откажется предоставить такие данные, это может дать основания считать произошедшее операцией под ложным флагом, при отсутствии доказательств российской угрозы.

Ранее в Румынии сообщили о падении беспилотника на крышу дома в Галаце. Военные отслеживали дрон, но не сбили его, а в НАТО позже заявили о его якобы российском происхождении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Румыния не предоставила ни одного факта, материала или свидетельства, которые говорили бы о причастности России к этому инциденту. В посольстве РФ в Бухаресте считают, что Румыния использовала инцидент для продвижения курса НАТО и ЕС на конфронтацию с Россией.