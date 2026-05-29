Захарова: обвинения Румынии по инциденту с БПЛА в адрес РФ бездоказательны

Москва29 мая Вести.Все обвинения Румынии в адрес России о беспилотниках в своей стране бездоказательны. Об этом заявила RT официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ни одного факта, материала или свидетельства представлено не было.

Обвинения, которые мы слышим, в частности про беспилотники где-то в странах Европейского союза, все они бездоказательные заявила она

Дипломат подчеркнула, что доказательств не предъявили не только российской стороне, но и гражданам стран Евросоюза.

Утром 29 мая в румынском городе Галац недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник попал в жилой дом. В результате инцидента пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.

Позже президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул России в городе Констанца объявлен персоной нон грата, а консульство будет закрыто.

Комментируя атаку беспилотника, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что идет война, и граждане государств ЕС как население воюющих стран не смогут спать спокойно.