В Госдуме озвучили причину обвинений Румынии в адрес России Депутат Толмачев: Румыния обвинила РФ в запуске дрона из-за русофобии

Москва25 апр Вести.Оголтелая русофобия, царящая в Европе, подтолкнула Румынию бездоказательно обвинить Россию в том, что она запустила на территорию страны беспилотник. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

В беседе с изданием NEWS.ru он предположил, что дрон принадлежит Украине, как было в случае с падением ракеты в Польше.

Безосновательные утверждения румынской стороны насчет принадлежности дрона служат подтверждением того, что в европейской политике царит оголтелая русофобия заявил Толмачев

Ранее МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Владимира Липаева после того, как неизвестный беспилотник повредил фонарный столб и пристройку в районе города Галац.