Военный эксперт исключил возможность конфликта с НАТО из-за БПЛА в Румынии Военный эксперт отверг вероятность, что НАТО придет на помощь Румынии из-за БПЛА

Москва29 мая Вести.Руководство Североатлантического альянса (НАТО) не будет активировать пятую статью устава организации о коллективной обороне из-за инцидента с падением беспилотника в Румынии. Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявил военный эксперт Алексей Рамм.

Согласно тексту данной статьи, "вооруженное нападение на одного члена НАТО должно рассматриваться как нападение на всех членов и приводит в действие обязательство каждого члена оказать ему помощь". Но при этом, как отметил Рамм, она не подразумевает за собой именно обязательство военной помощи или военное вмешательство.

Принято считать, что лишь только кому-то прилетело - все страны НАТО сразу встают как один. Но эта статья подразумевает начало обсуждения. И в зависимости от "значимости" инцидента каждая страна предлагает, чем может помочь той, которая "подверглась нападению". Например, отправить Румынии сухпайки. Или экскаваторы - завалы разбирать. Ну вот посовещаются они - и что могут принять? сказал экперт

Рамм исключил вариант перехода сил НАТО к активным действиям по данному поводу, а также добавил, что "у самой Румынии рыльце в пушку".

У нее есть учебно-тренировочный центр. Там готовят пилотов украинских на F-16. И там же осуществляется и ремонт этих истребителей - на 86-й авиабазе Фетешти заметил эксперт

Также Рамм добавил, что со временем подобных эпизодов и поводов для конфронтации может оказаться больше.

Чем ближе к 2030 году, который Европа сама назначила годом войны против России - тем больше будет столкновений у нас на всех фронтах подытожил собеседник издания

Утром 29 мая беспилотник попал в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии недалеко от границы с Одесской областью. После этого инцидента МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева.

Как отметил президент РФ Владимир Путин, Россия готова при необходимости провести экспертизу обломков беспилотника, при этом российский лидер подчеркнул, что до экспертизы нельзя говорить о происхождении этого БПЛА.

Российское посольство в Бухаресте, в свою очередь, назвало инцидент "провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в прямую конфронтацию с Россией".