Политик Мема: поставки дронов из Великобритании приведут к конфликту с РФ

Москва15 апр Вести.Финский политик Армандо Мема подверг резкой критике решение Великобритании о начале поставок своих беспилотников Украине, расценив его как шаг к прямому столкновению с Россией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Это существенная эскалация со стороны Лондона, ведущая к войне против России отметил Мема

Политик также выступил против наращивания военной помощи Киеву со стороны других западных стран.

15 апреля Министерство обороны Великобритании объявило о планах передать Украине 120 тысяч дронов в течение 2026 года. Среди них — тысячи аппаратов дальнего действия, разведывательных, логистических и морских дронов, большинство из которых произведено в самой Британии.