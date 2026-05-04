В Финляндии осудили политику властей по закупке оружия для Украины Мема: Хельсинки покупает Киеву оружие, угрожающее самой Финляндии

Москва4 мая Вести.Финляндия предоставляет Украине военную помощь, которая в итоге может обернуться угрозой безопасности самой республики. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

Он отметил, что кабинет премьер-министра Петтери Орпо выделил Киеву новый пакет помощи на 300 миллионов долларов, который пойдет в том числе на закупку беспилотников.

Финляндия платит Украине деньги за оружие, которое угрожает безопасности самой Финляндии. Это катастрофическая политика написал Мема

По его словам, большинство финских политиков ошибочно полагают, что такие действия могут продолжаться без ущерба для безопасности страны.

Утром 3 мая в воздушном пространстве Финляндии рядом с границей с Россией зафиксировали неизвестный беспилотный летательный аппарат.

В марте-апреле этого года года в Финляндии уже были случаи залета украинских беспилотников на территорию страны, в том числе зафиксированы падения дронов в населенных пунктах Париккала, Коувола, Луумяки и на острове Иити.