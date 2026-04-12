Москва12 апр Вести.Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил пролет дронов вооруженных сил Украины через воздушное пространство Финляндии.

Он заявил, что Финляндия "становится новым фронтом после Украины", и возмутился заявлению финских властей, что инциденты с дронами могут повториться.

Бездействие правительства… в вопросах защиты и обеспечения безопасности Финляндии обойдется дорогой ценой написал Мема в соцсети X

Ранее он предупредил, что Россия может дать жесткий ответ на запуски Украиной своих беспилотников через воздушное пространство Финляндии.

До этого он потребовал от финского правительства поставить перед главой киевского режима Владимиром Зеленским вопрос о прекращении запусков дронов Украины через Финляндию.