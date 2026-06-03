Кронштадт и два района Петербурга атакованы БПЛА, есть пострадавшие

Удары БПЛА повредили инфраструктуру в Петербурге, есть пострадавшие Кронштадт и два района Петербурга атакованы БПЛА, есть пострадавшие

Москва3 июн Вести.Повреждения инфраструктуры произошли в результате удара беспилотников ВСУ по Кронштадту и Кировскому с Красносельским районам Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Есть пострадавшие.

Повреждены несколько объектов, пострадали несколько человек. Погибших нет написал губернатор в своем канале в MAX

Он отметил, что в настоящее время идет ликвидация последствий. Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о 50 сбитых беспилотниках в небе над регионом.