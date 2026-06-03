Москва3 июнВести.Повреждения инфраструктуры произошли в результате удара беспилотников ВСУ по Кронштадту и Кировскому с Красносельским районам Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.
Есть пострадавшие.
Повреждены несколько объектов, пострадали несколько человек. Погибших нетнаписал губернатор в своем канале в MAX
Он отметил, что в настоящее время идет ликвидация последствий. Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность.
Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о 50 сбитых беспилотниках в небе над регионом.