Москва6 июнВести.Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург, сообщает губернатор Александр Беглов.
Произошедшая ранним утром атака украинских нацистов в воздушном пространстве над Санкт Петербургом отбита. Российским ПВО удалось не допустить причинения ущерба. Состояние троих пострадавших оценивают как легкое, они выписаны домойговорится в сообщении пресс-центра администрации города
Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке вражеских беспилотников утром 6 июня, в субботу. В рамках обеспечения безопасности была ограничена работа аэропорта Пулково, сейчас он работает штатно.