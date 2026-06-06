Угроза БПЛА объявлена в Санкт-Петербурге РСЧС: в Санкт-Петербурге объявлена угроза БПЛА

Москва6 июн Вести.На территории Санкт-Петербурга объявлена угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее ночью 6 июня воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена на территории Ленинградской области. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Пулково.