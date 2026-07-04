В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области

Москва4 июл Вести.Воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 4 июля в ряде регионов России сработала воздушная тревога, в том числе в связи с угрозой ракетной опасности.