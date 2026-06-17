Москва17 июнВести.На территории Липецкой области объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой областипредупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
В то же время жителей Рязанской области о беспилотной опасности проинформировала служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
В ночь на 17 июня воздушная тревога из-за опасности БПЛА была объявлена в нескольких регионах России, включая Тульскую, Калужскую, Орловскую и Ростовскую области, а также Ставропольский край.