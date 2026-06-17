С угрозой атаки БПЛА столкнулись Липецкая и Рязанская области

Липецкой и Рязанской областям угрожает атака БПЛА С угрозой атаки БПЛА столкнулись Липецкая и Рязанская области

Москва17 июн Вести.На территории Липецкой области объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

В то же время жителей Рязанской области о беспилотной опасности проинформировала служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В ночь на 17 июня воздушная тревога из-за опасности БПЛА была объявлена в нескольких регионах России, включая Тульскую, Калужскую, Орловскую и Ростовскую области, а также Ставропольский край.