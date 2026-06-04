Москва4 июнВести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Тамбовской и Липецкой областях, предупредили региональные ведомства по чрезвычайным ситуациям.
"Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов на территории Тамбовской области с 22.57 04.06.2026. Соблюдайте спокойствие!говорится в канале региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Жителей Липецкой области о воздушной опасности предупредил региональный главк МЧС России.
Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой областипроинформировало ведомство в своем канале в мессенджере MAX
Жителям регионов настоятельно рекомендуют сохранять спокойствие и соблюдать предосторожности.