Москва4 июлВести.Опасность ракетного удара со стороны вооруженных формирований киевского режима объявлена на территории еще восьми регионов России, следует из официальных сообщений региональных властей в мессенджере MAX
В числе территорий, где опубликованы официальные предупреждения, Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Адыгея, Владимирская, Саратовская, Тульская и Курская области.
Ранее сообщалось, что ночью 4 июля тревога из-за угрозы ракетного удара объявлена в 11-ти регионах Юга и Центра России, а также Поволжья. Среди них Ростовская, Самарская и Волгоградская области.