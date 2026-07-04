Еще восьми регионам России угрожает ракетная опасность Ракетная опасность угрожает еще восьми регионам России

Москва4 июл Вести.Опасность ракетного удара со стороны вооруженных формирований киевского режима объявлена на территории еще восьми регионов России, следует из официальных сообщений региональных властей в мессенджере MAX

В числе территорий, где опубликованы официальные предупреждения, Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Адыгея, Владимирская, Саратовская, Тульская и Курская области.

Ранее сообщалось, что ночью 4 июля тревога из-за угрозы ракетного удара объявлена в 11-ти регионах Юга и Центра России, а также Поволжья. Среди них Ростовская, Самарская и Волгоградская области.