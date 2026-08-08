Москва8 авгВести.В пяти регионах Приволжского федерального округа России объявлена ракетная опасность. Об этом свидетельствуют данные местных властей и служб МЧС России, опубликованные в официальных каналах на платформе MAX.
В частности, угроза ракетного удара объявлена в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, а также Мордовии и Чувашии.
Внимание! Ракетная опасность на территории Ульяновской области. Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без оконпредупредил жителей своего региона губернатор Алексей Русских
Похожие сообщения опубликовали губернатор Вячеслав Федорищев и региональные службы РСЧС.
Ранее ночью 8 августа ракетная опасность дважды объявлялась на территории нескольких регионов Центральной России, в том числе в Московской области.