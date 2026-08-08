Москва8 авг Вести.Режим ракетной опасности введен в семи областях Центральной России. Об этом сообщили региональные власти в своих официальных каналах на платформе MAX.

В частности, угроза ракетного удара касается Орловской, Брянской, Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Тульской областей.

Сообщения с предупреждениями опубликовали губернаторы Дмитрий Миляев, Андрей Клычков, Александр Гусев, Игорь Артамонов, а также врио главы Брянской области Егор Ковальчук и региональные службы МЧС России.