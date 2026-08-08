Москва8 авг Вести.На территории Подмосковья повторно объявлен режим опасности ракетного удара. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета говорится в канале ведомства на платформе MAX

Согласно данным РСЧС, первоначально режим ракетной опасности действовал в Подмосковье 8 августа почти 1 час – с 2.04 до 3.06 мск. В настоящее время в регионе также объявлена беспилотная опасность.