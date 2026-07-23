В Подмосковье второй раз за ночь объявлялась ракетная опасность

Ракетная опасность объявлялась в Подмосковье второй раз за ночь В Подмосковье второй раз за ночь объявлялась ракетная опасность

Москва23 июл Вести.Ракетная опасность второй раз за ночь 23 июля объявлялась на территории Московской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее ночью 23 июля в Подмосковье также объявлялась ракетная и беспилотная опасность.