Москва23 июлВести.Ракетная опасность второй раз за ночь 23 июля объявлялась на территории Московской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожныговорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее ночью 23 июля в Подмосковье также объявлялась ракетная и беспилотная опасность.