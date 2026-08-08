Еще в семи регионах Поволжья объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена еще в семи регионах Поволжья

Москва8 авг Вести.Режим ракетной опасности объявлен еще в семи регионах Приволжского федерального округа. Об этом свидетельствуют данные местных властей и служба МЧС в официальных каналах в мессенджере MAX.

В частности, воздушная тревога из-за возможного ракетного удара сработала в Пермском крае, Удмуртии, Марий Эл, Татарстане, Башкирии, а также Кировской и Пензенской областях.

Ранее ночью 8 августа ракетная опасность объявлялась почти в 10 регионах Центральной России, а также в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, а также Мордовии и Чувашии.