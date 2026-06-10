Еще в трех регионах России объявили ракетную угрозу Удмуртии, Нижегородской области и Пермскому краю угрожает ракетная опасность

Москва10 июн Вести.На территории Удмуртии, Нижегородской области и Пермского края объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в мессенджере MAX.

Объявлена ракетная опасность. Соблюдайте спокойствие говорится в сообщении ведомства

Ранее утром 10 июня ракетная угроза была объявлена в нескольких регионах России, включая Татарстан, Чувашию, Самарскую, Пензенскую, Свердловскую и Челябинскую области.