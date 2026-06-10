Москва10 июнВести.На территории Удмуртии, Нижегородской области и Пермского края объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в мессенджере MAX.
Объявлена ракетная опасность. Соблюдайте спокойствиеговорится в сообщении ведомства
Ранее утром 10 июня ракетная угроза была объявлена в нескольких регионах России, включая Татарстан, Чувашию, Самарскую, Пензенскую, Свердловскую и Челябинскую области.