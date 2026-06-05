Путин заявил, что Киев ударами по Угольной гавани добился определенного шума Путин: Киев ударами по Угольной гавани добился определенного шума

Москва5 июн Вести.Ударами вооруженных сил Украины (ВСУ) по Угольной гавани в день открытия Петербургского международного экономического форума Киев добился определенного шума и дыма, когда уголь загорелся. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

Глава российского государства прокомментировал атаку ВСУ, которая произошла 3 июня, в первый день работы ПМЭФ-2026.

Они [ВСУ] здесь ударили по Угольной гавани. Добились, видимо, того, к чему стремились – определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Вот это цель. В этом смысле они чего-то добились … Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно укрепление внутреннего единства общества. Собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть сказал Путин

Ранее глава российского государства заявил, что ряд стран отходит от соблюдения договоренностей не применять определенные виды вооружений.