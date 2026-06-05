Москва5 июнВести.Ряд стран отходит от соблюдения договоренностей не применять определенные виды вооружений, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Президент подчеркнул, что новые способы и средства ведения вооруженной борьбы появляются постоянно, и международное сообщество пытается на них реагировать, как это произошло с Конвенцией о запрете противопехотных мин.
К сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия.констатировал Путин
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. Он подчеркнул, что ядерная триада РФ будет находиться на уровне достаточности.