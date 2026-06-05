Ряд стран нарушает договоренности о неприменении многих вооружений, сказал Путин Путин: многие страны отходят от договоренностей о неприменении ряда вооружений

Москва5 июн Вести.Ряд стран отходит от соблюдения договоренностей не применять определенные виды вооружений, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент подчеркнул, что новые способы и средства ведения вооруженной борьбы появляются постоянно, и международное сообщество пытается на них реагировать, как это произошло с Конвенцией о запрете противопехотных мин.

К сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. констатировал Путин

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. Он подчеркнул, что ядерная триада РФ будет находиться на уровне достаточности.