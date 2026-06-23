Москва23 июн Вести.Ядерная триада России последовательно модернизируется, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

В соответствии с государственной программой вооружений последовательно модернизируется ядерная триада сказал глава государства

Кроме того, модернизируются Сухопутные войска, растет боевой потенциал Воздушно-космических сил и Военно-морского флота, добавил Путин.

В конце мая в ходе дистанционной совместной тренировки ядерных сил РФ и Белоруссии Путин заявил, что ядерная триада с учетом новых угроз и рисков в мире должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства.