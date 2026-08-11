Москва11 авг Вести.Суверенитет и развитие России, включая решение задач в оборонной сфере, напрямую зависят от скорости создания и внедрения инноваций, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске.

По словам главы государства, современные технологии одновременно используются для решения гражданских и оборонных задач. Он также отметил значение фундаментальных исследований для национальной безопасности.

От скорости создания и, конечно же, внедрения инноваций в современном мире зависит буквально без всякого преувеличения все: наш суверенитет, развитие экономики, решение как гражданских, так и важнейших оборонных задач сказал Путин

Президент добавил, что фундаментальные исследования также связаны с обеспечением обороны и национальной безопасности России, а также с разработкой перспективных технологий, техники и вооружений.

Ранее во вторник, 11 августа, глава государства провел встречу со студентами, аспирантами и молодыми учеными Новосибирской области.