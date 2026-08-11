Москва11 авгВести.Суверенитет и развитие России, включая решение задач в оборонной сфере, напрямую зависят от скорости создания и внедрения инноваций, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске.
По словам главы государства, современные технологии одновременно используются для решения гражданских и оборонных задач. Он также отметил значение фундаментальных исследований для национальной безопасности.
От скорости создания и, конечно же, внедрения инноваций в современном мире зависит буквально без всякого преувеличения все: наш суверенитет, развитие экономики, решение как гражданских, так и важнейших оборонных задачсказал Путин
Президент добавил, что фундаментальные исследования также связаны с обеспечением обороны и национальной безопасности России, а также с разработкой перспективных технологий, техники и вооружений.
Ранее во вторник, 11 августа, глава государства провел встречу со студентами, аспирантами и молодыми учеными Новосибирской области.