Москва11 авг Вести.Президент России Владимир Путин призвал отечественный бизнес выступать заказчиком прорывных научных решений и технологий. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по науке и образованию.

По словам Путина, предприятия должны брать на себя конкретные обязательства по созданию на основе научных разработок конкурентоспособной продукции.

Нам надо так настроить работу, чтобы отечественный бизнес, предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий. Брали четкие обязательства по созданию на их основе успешных, конкурентных продуктов сказал Путин

Президент подчеркнул, что полученные в ходе исследований результаты не должны оставаться без практического применения. Он отметил, что невыполнение поставленных задач может привести к потере значительных средств и многолетнего труда ученых.

Ранее Путин поделился, что не боится угроз в сфере искусственного интеллекта.