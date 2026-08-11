Москва11 авгВести.Президент России Владимир Путин, комментируя возможные угрозы в сфере ИИ, рассказал, что никогда ничего не боялся.
Во вторник российский лидер встретился со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Новосибирске.
На встрече Путин спросил у одного из студентов, какие возможные угрозы может создать ИИ. Студент ответил, что главе государства нечего бояться.
А я никогда ничего не боялсяответил президент
Кроме того, в Новосибирске Путин посетил Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов".