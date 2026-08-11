Москва11 авгВести.Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами, аспирантами и молодыми учеными Новосибирской области.
Российский лидер прибыл в Новосибирск с рабочим визитом. Он посетил специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета. Там глава государства осмотрел досуговый центр.
Ранее Путин посетил с рабочей поездкой Бурятию, где встретился с главой республики Алексеем Цыденовым. В Новосибирске президент намерен посвятить свою программу как региональным вопросам, так и научно-техническому развитию.