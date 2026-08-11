Путин заявил, что школьную программу необходимо адаптировать к современности Путин: школьную программу нужно адаптировать к современным реалиям

Москва11 авг Вести.Учебную программу в школах необходимо изменить, чтобы адаптировать к современным реалиям технологического прогресса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами, аспирантами и молодыми учеными Новосибирской области.

По словам главы государства, детей нужно учить думать самостоятельно с первого класса.

Нужны соответствующие, исходя из реальной ситуации, программы обучения, со школы начиная. Так, чтобы дети с младших классов учились думать, хотели, любили это занятие, вот так, как вы это любите обратился к молодым ученым российский лидер

Он также подчеркнул, что подобная задача для школ не является простой.

Ранее Путин прибыл в Новосибирск с рабочим визитом. Он посвятит программу как региональным вопросам, так и научно-техническому развитию.