Москва11 авгВести.Учебную программу в школах необходимо изменить, чтобы адаптировать к современным реалиям технологического прогресса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами, аспирантами и молодыми учеными Новосибирской области.
По словам главы государства, детей нужно учить думать самостоятельно с первого класса.
Нужны соответствующие, исходя из реальной ситуации, программы обучения, со школы начиная. Так, чтобы дети с младших классов учились думать, хотели, любили это занятие, вот так, как вы это любитеобратился к молодым ученым российский лидер
Он также подчеркнул, что подобная задача для школ не является простой.
Ранее Путин прибыл в Новосибирск с рабочим визитом. Он посвятит программу как региональным вопросам, так и научно-техническому развитию.